- Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua, l-a anunțat pe Gigi Becali ca exista posibilitatea ca pe viitor cele doua parți sa se puna la masa pentru a incheia razboiul, insa ii transmite acestuia ca nu pot exista doua echipe cu același nume. "Cred ca viitorul ne poate aduce la o astfel de masa. Pana atunci…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dennis Man, atacantul de 19 ani al roș-albaștrilor despre care GSP.RO a scris ca AS Roma negociaza in aceste zile (Detalii aici). Becali a declarat ca Man nu va fi vandut in acest moment, indiferent de oferta, și este sigur ca va obține o suma impresionanta…

- GSP.RO a dezvaluit azi ca Anderlecht l-a urmarit pe Dennis Man, atacantul de 19 ani de la FCSB, in meciul cu Dinamo, 3-3. Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut ca sunt discuții pentru transferul lui Dennis Man, dar nu vrea sa-l vanda pe jucatorul adus de la UTA. "Sunt tot felul de tatonari și de…

- Dupa FCSB - Dinamo 3-3, Gigi Becali, patronul FCSB, i-a dat o veste proasta antrenorului Nicolae Dica. Deși tehicianul roș-albaștrilor a cerut in repetate randuri aducerea unui fundaș central și a unui atacant, Gigi Becali a anunțat dupa Derby de Romania ca nu are de gand sa mai aduca un jucator in…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre Florinel Coman si Florin Tanase, finantatorul Gigi Becali criticandu-i in ultima perioada, mai ales ca prestatia din prima etapa a Ligii 1 Betano, cand Astra a avut castig de cauza, 1-0, a fost una mult sub asteptari.

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit despre prestația elevilor sai in cantonamentul din Olanda și a spus ca are nevoie de transferuri. "Din punctul meu de vedere, a fost un cantonament bun, unde baietii au raspuns bine. S-au antrenat bine. Am avut meciuri foarte bune in aceasta perioada. Nu imi aduc…

- FCSB a intrat in linie dreapta cu pregatirea pentru noul sezon, la finalul caruia Gigi Becali asteapta titlul. In caz contrar, Dica risca sa fie demis. Dupa ce sezonul trecut, FCSB a pierdut titlul in ultima etapa in fata CFR-ului, Nicolae Dica este constient ca nu isi mai permite inca un pas gresit.…

- Calvarul lui Denis Alibec (27 de ani) s-ar putea incheia in curand! Trecut pe linie moarta la FCSB, dupa ce Gigi Becali si Nicolae Dica s-au saturat de ifosele sale, atacantul ar putea ajunge in Rusia, acolo unde impresarul Florin Lovin negociaza de zor cu trei cluburi din prima liga.