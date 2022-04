Stiri pe aceeasi tema

- Dupa FCSB – CSU Craiova 0-2, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a ramas impresionat de modul in care trupa lui Laurențiu Reghecampf a jucat in meciul de pe Arena Naționala. „O victorie speciala. Nu am venit la București sa facem spectacol, ci sa caștigam. Cel mai tare este ca mi-au spus ca un gol…

- Real Madrid s-a impus la limita in deplasarea de la Celta Vigo, scor 2-1, intr-un meci in care Karim Benzema a fost protagonistul, marcand o „dubla” din penalty și ratand inca o lovitura de la 11 metri. La primul meci dupa eșecul umilitor din Clasico, Real Madrid avea nevoie de un succes pentru a-și…

- La Mioveni, in prima etapa din play-out, Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, intr-un derby fara spectatori. Cornel Dinu, fost antrenor la alb-roșii i-a criticat dur pe elevii lui Uhrin pentru prestația avuta. „A fost ca la turf, la cursele de cai, «clasa triumfa handicapul». Adica o cursa in care…

- Clujenii s-au mobilizat pe toate palierele, de la donare de produse, la transportul acestora in vama și punerea la dispoziția de spații de locuit refugiaților.O familie din Gruia, care avea spațiu suficient, și-a pus la dispoziție casa familiilor din Ucraina, mame și copii, pentru ca tații au ramas…

- Simona Halep a pierdut, inca o dta, in fața Jelenei Ostapenko. Dupa eșecul din finala de la Roland Garros din 2017, cele doua s-au intalnit astazi și la Dubai, in faza semifinalelor, iar caștig de cauza a avut tot letona. A fost o victorie in trei seturi pentru Ostapenko, scor 2-6, 7-6 (0), 6-0, care…

- Claudiu Balan (27 de ani), atacantul celor de la FCU Craiova, a criticat dur decizia lui Istvan Kovacs (37) de a acorda un penalty pentru FCSB in finalul meciului de pe Arena Naționala, final 2-2. FCSB a egalat la 2 in meciul cu FCU Craiova in prelungirile meciului, printr-un penalty transformat fara…

- SCMU Craiova a invins cu 3-0 Olimpia Titanii, dar tehnicianul Dan Pascu nu este mulțumit in totalitate de ceea ce elevii sai au aratat pe parchet. Acesta s-a aratat bucuros de victoria fara set pierdut si a recunoscut ca deja se gandește la duelul cu Zalau, de vineri. „Meciul, la prima impresie, a parut…

- Inceput perfect de an pentru FCV Farul, care a obtinut un succes foarte important cu FC U Craiova, intr-o partida disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. La primul meci in tricoul alb-albastru, Michael Omoh a fost MVP-ul meciului,…