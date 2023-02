Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Deac (37 de ani) a deschis scorul in minutul 2 al meciului CFR Cluj - FC Argeș, din runda cu numarul 26 a SuperLigii. Reușita a fost una norocoasa. Dan Petrescu a schimbat 5 jucatori fața de eșecul cu Lazio, dar veteranul Ciprian Deac a fost pastrat printre titulari. „Decarul” campioanei a…

- CFR Cluj – FCSB este marele meci din etapa cu numarul etapa cu numarul 24. Cele doua echipe sunt rivale in lupta pentru titlu, dar Mihai Stoica a spus ca nu este vorba de o partida decisiva. Terenul din Gruia a avut multe probleme din cauza zapezii, dar la ora intalnirii nu vor fi probleme, […] The…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, regreta ca roș-albaștrii nu au un executant de faze fixe ca Ciprian Deac de la CFR Cluj. Luni, CFR a invins-o pe FC Voluntari, scor 1-0, și a revenit pe primul loc, in urma unei faze fixe executate de veteranul in varsta de 36 de ani al campioanei. Practic,…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivala CFR Cluj și explica de ce crede ca trupa lui Dan Petrescu este ce mai puternica echipa din Liga 1. Dupa victoria cu Farul, 3-0, CFR Cluj este lider in Liga 1, iar MM Stoica a dezvaluit care crede ca este punctul forte al ardelenilor in lupta…

- Victor Becali, fostul impresar, a vorbit la GSP Live despre randamentul lui Billel Omrani la FCSB. Dupa FCSB - CFR Cluj 0-1, Gigi Becali anunațat ca vrea sa scape de Omrani in vara. Victor Becali este de aceeași parere cu patronul roș-albaștrilor și crede ca atacantul algerian poate juca doar sub comanda…

- Gigi Becali i-a dat o replica lui Dan Petrescu, cu doar cateva ore inaintea meciului FCSB – CFR Cluj. Antrenorul oaspeților este convins ca Mihai Stoica nu a spus adevarul in momentul in care a declarat ca Darius Olaru și Andrea Compagno nu vor juca in duelul programat la Arena Naționala, iar omul de…

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca Andrea Compagno (26 de ani) și Darius Olaru (24 de ani), fotbaliștii accidentați in FCSB - Chindia 2-0, vor juca in derby-ul cu CFR Cluj. FCSB - CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a din Liga 1, se joaca joi, de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…