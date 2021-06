Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a promovat in Liga 2, dupa o dubla victorie in finala barajului (2-0 și 2-1 cu CS Afumați) insa fanii sunt nemulțumiți de conducerea clubului și de MapN. „Militarii” nu vor avea drept de promovare in Liga 1 in sezonul 2021-2022, pentru ca un club de fotbal nu poate juca in urca in primul…

- Fanii CSA Steaua care au fost duminica la Afumați, unde echipa favorita a jucat barajul de promovare in Liga 2, ar fi agresat un operator și un reporter ai postului tv Realitatea Plus, scrie Gazeta Sporturilor , care prezinta și imagini. Sursa citata informeaza ca ultrașii l-au udat cu bere pe operator…

- CSA Steaua a promovat in Liga 2! „Militarii” au trecut in finala barajului de CS Afumați, 2-1 astazi, 2-0 in tur. La final, George Ogararu (41 de ani), team-managerul echipei, a anunțat ca urmeaza o sarbatoare alaturi de fani in Ghencea. Toate detaliile despre CS Afumați - CSA Steaua, AICI!Caștigatoarele…

- Jandermeria Ilfov a dispus masuri speciale pentru CS Afumați - CSA Steaua, returul barajului pentru promovarea in Liga 2. Meciul este programat duminica, de la ora 17:30. CSA Steaua a luat o opțiune importanta pentru promovarea in Liga 2, dupa victoria cu 2-0 din meciul tur. Fanii steliști au sunat…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a fost prezent la Afumați, unde a asistat la victoria reușita de FCSB 2, scor 1-0, in turul semifinalei „barajului” pentru promovarea in Liga 2. Returul se va juca pe 15 maiCaștigatoarea acestei duble va juca in finala pentru promovare…

- O noua zi, o noua bomba la Survivor Romania. Dupa ce a ieșit favoritul publicului, Zanni de la Faimoși a facut o nominalizare incredibila pe Ce s-a intamplat intre Jador și Zannidache la Consiliul de eliminare și cum a fost implicat Culița Sterp in discuție. Fanii au ramas fara cuvinte. Scandal uriaș…

- Dupa mai multe saptamani de schimburi de replici intre cele doua parți, astazi a venit ziua marelui duel. Fanii celor de la CSA Steaua s-au strans la stadionul din Ghencea, cu aproximativ trei ore inaintea startului partidei și au creat o atmosfera de zile mari. Peluza Sud a steliștilor a aprins torțe…

- CSA Steaua și FCSB 2 se intalnesc a ora 15:00, in runda #11 din Seria a 4-a a Ligii a 3-a, iar meciul se anunța unul extrem de tensionat dupa ce Gigi Becali a trimis mai mulți jucatori la echipa a doua. Campionatul Ligii 3 se va relua in acest weekend, iar astazi, de la ora 15:00, se joaca CSA Steaua…