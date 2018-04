Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a inceput o noua tirada la adresa lui Razvan Burleanu dupa ce acesta a fost reales in functia de presedinte al FRF. "Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangenta. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atat timp cat se intampla ce se intampla in fotbal, cand e votat un…

- Gigi Becali iși face din nou partid. Latifundiarul a anunțat in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV și cine va candida pe liste. „Lucrez acum. Am o baza de date. Oamenii cu care am vorbit sunt in baza de date. Daca Dumnezeu ma lumineaza, voi lua o binecuvantare de la Patriarh. Daca…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, se apara in fața acuzelor venite dinspre rivalii de la FCSB, care acuza o relație stransa intre echipa din "Gruia" și arbitrul Ovidiu Hațegan. "A fost penalty la Benzar, am vazut și la reluare. Mingea a venit pe mana, care era indepartata de corp Daca el nu…

- Reacția lui Ionuț Lupescu, dupa ce DNA a descins la FRF. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins, miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Aflat la Brasov unde s-a intalnit cu membrii afiliati la FRF, Ionut Lupescu, candidat la alegerile FRF nu s-a aratat deloc ingrijorat. ”De…

- FCSB a fost invinsa de Lazio in returul 16-imilor Ligii Europa, scor 5-1, iar la finalul meciului, finantatorul echipei, Gigi Becali, a declarat ca se gandeste din ce in ce mai serios daca este cazul sa mai investeasca sau nu in club. Latifundiarul a fost atat de marcat de rezultatul partidei incat…

