- Nordsjaelland – FCSB este meciul care incheie reprezentația echipelor romanești din turul trei preliminar din UEFA Conference League. In prima manșa, duelul dintre cele doua echipe s-a terminat la egalitate 0-0, iar danezii sunt favoriți la calificarea in play-off. Partida este programata astazi, 17.08.2023…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede ca Nordsjaelland va trece de FCSB in aceasta seara și se va califica astfel in play-off-ul Conference League. Nordsjaelland - FCSB va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1. Manșa tur a…

- Gigi Becali și-a facut praf patru jucatori dupa meciul cu Nordsjaelland și a anunțat ca il da afara pe Valentin Gheorghe. Patronul FCSB a spus ca spera ca echipa lui va obține calificarea, dar i-a avertizat pe jucatori ca in cazul unui eșec o sa considere ca este prea mare aglomerație in vestiar și…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a ramas impresionat de jucatorii africani pe care i-a vazut seara trecuta in meciul cu Nordsjaelland, scor 0-0. Latifundiarul ia in calcul sa deschida „mici academii” in Africa, cu speranța ca va descoperi fotbaliști talentați. Nordsjaelland a utilizat nu mai…

- FCSB și Nordsjaelland au remizat, scor 0-0, in prima manșa a turului III preliminar din Conference League. Gigi Becali a intervenit imediat dupa meci și a recunoscut superioritatea adversarilor. Gigi Becali a laudat jocul de pase al adversarilor și a criticat prestațiile lui Andrei Cordea, Valentin…

- FCSB nu poate juca in Ghencea meciul cu Nordsjaelland, de joi seara, din turul 3 in Conference League, dupa ce oficialii CSA Steaua au anunțat ca nu sunt de acord sa inchirieze din nou stadionul. Motivul invocat este unul hilar. Conducatorii clubului armatei spun ca doi jucatori au incalcat o clauza…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a laudat pe Alexandru Pantea (19 ani), dupa victoria roș-albaștrilor cu CFR Cluj, scor 1-0. Fundașul dreapta a fost integralist cu ardelenii și și-a consolidat postul de titular. El a jucat in toate cele 4 meciuri cașigate de FCSB in SuperLiga, insa a fost odihnit…

- Spre deosebire de Elias Charalambous, 42 de ani, antrenorul FCSB care a avut un discurs echilibrat la conferința de presa premergatoare manșei secunde cu CSKA 1948 Sofia din turul II preliminar Conference League, Gigi Becali (65), patronul roș-albaștrilor, are o abordare categorica și nu ia in calcul…