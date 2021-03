Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali, consultatul firmei de impresari care are contract cu Florin Tanase, a vorbit despre posibiltatea ca jucatorul sa plece la finalul acestui sezon. Folosit atat la mijloc, cat și in atac, capitanul de la FCSB este cel mai bun marcator din Liga 1 și refuza sa semneze prelungirea contractului…

- FCSB s-a impus cu greu in fața lui Gaz Metan, pe teren propriu, scor 1-0, dupa un gol marcat de capitanul Florin Tanase in minutul 90+2. Formația lui Toni Petrea a avut partea de un meci complicat contra echipei lui Mihai Teja, care a reușit sa blocheze eficient atacurile adversarilor și a profitat…

- Gigi Becali (62 de ani), a anunțat cați bani așteapta in schimbul lui Florin Tanase (26), capitanul lui FCSB. S-a zvonit ca New York City este interesata de fotbalist. Potrivit publicațiilor apropiate de MLS, campionatul din SUA, Florin Tanase s-ar afla pe radarul lui New York City, echipa de care aparține…

- Adrian Petre (22 de ani) va deveni in scurt timp jucatorul celor de la UTA. Bogdan Apostu, impresar apropiat de clubul aradean, a oferit detalii despre mutare. Adrian Petre nu a impresionat in Italia, la Cosenza. A evoluat in doar 7 partide, fara a inscrie vreun gol. Gigi Becali a confirmat ca nu va…

- Transferul lui Dennis Man (22 de ani) de la FCSB la Parma, pentru 11 milioane de euro și bonusuri de 2 milioane, a creat tensiuni intre Anamaria Prodan, impresarul extremei, și Gigi Becali, care l-a implicat in afacere pe Giovanni Becali. CONTEXT: Gigi Becali susține ca a sarit-o din schema pe Anamaria…

- Gigi Becali (62 de ani) s-a suparat fiindca Florin Tanase (26) a refuzat prelungirea contractului actual, scadent peste doi ani. Capitanul nu planuiește sa devina liber de contract, spera doar ca FCSB sa accepte un preț rezonabil și sa-i fie permis un transfer. Numele lui Florin Tanase a fost pomenit…

- Alianta pentru Unirea Romanilor anunta ca nu va lua subventia de la buget pentru partidele parlamentare si ca va initia o lege „prin care sa fie oprit acest jaf din banii publici”. „In plina pandemie, statul roman aloca 4 milioane de euro ca subventie partidelor politice – si asta, doar pentru luna…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre oferta de 10,5 milioane de euro primita de FCSB pentru Olimpiu Moruțan și i-a dat un sfat lui Gigi Becali. Finanțatorul moldovenilor i-a transmis lui Becali sa nu dea curs ofertei de 10.500.000 de euro din Emiratele Arabe Unite,, oferta dezvaluita…