- Gigi Becali nu mai vinde clubul FCSB, dar vrea sa reduca drastic cheltuielile și este decis sa dea afara cinci jucatori. Dupa gafa din meciul cu Farul, Iulian Cristea poate pleca gratis. Omul de afaceri a anunțat și ce se va intampla cu antrenorul Elias Charalambous, dar a dezvaluit și ce salariu primește…

- FCSB a scos-o definitiv pe CFR din cursa pentru caștigarea campionatului, iar Gigi Becali și-ar dori sa profite acum de situația in care se afla vișiniii și sa cumpere de la ei un fotbalist important: stoperul Andrei Burca (30 de ani). „L-aș vrea de la CFR pe Burca, dar numai daca l-aș putea lua cu…

- Gigi Becali a dezvaluit ca antrenorul Elias Charalambous pregatește o schimbare in formula de start de la FCSB. Imprumutat la Rakow (Polonia), Deian Sorescu (25 de ani) a fost folosit mai mult in defensiva, ca fundaș dreapta. Acum, Gigi Becali spune ca Elias Charalambous vrea sa-i schimbe acestuia…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Ministerul Sportului, anunța lansarea celei de a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și din comunitațile istorice.“Sunt…

- Ilie Poenaru (46 de ani), ultima data antrenor la UTA, spune despre Andrei Cordea și David Miculescu, cei doi jucatori care au intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali, ca sunt jucatori de moral. Duminica seara, la 1-1 cu CFR Cluj, cei doi jucatori care au jucat pe poziția de extrema dreapta la FCSB…

- Gigi Becali (64 de ani) a anunțat ca Valentin Crețu (34) nu va mai juca la FCSB dupa evoluția din meciul cu Sepsi OSK, scor 2-1, dar managerul general Mihai Stoica (57) nu este convins ca așa va fi. Valentin Crețu a jucat 10 minute la Sf. Gheorghe, fiind introdus pe teren pe final, cand FCSB ținea de…

Comunicat. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii orașului Chișineu-Criș au fost identificați trei barbați de 23, 25 și 36 de ani, din Berechiu, care, in repetate randuri, au pus cuie pe un drum din Berechiu

- Gigi Becali nu-l mai vrea la FCSB pe Billel Omrani. Ultima boacana a fostului atacant de la CFR Cluj l-a convins pe omul de afaceri ca desparțirea este cea mai buna soluție, spun sursele playtech.ro. Internaționalul algerian platit cu 20.000 de euro pe luna este accidentat, dar in loc sa se odihneasca…