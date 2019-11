Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a obținut 66,09% din voturile valabil exprimate, 6.509.135 de voturi valabil exprimate, in timp ce Viorica Dancila a obținut 33.91% din voturi, mai exact 3.339.922 de voturi, potrivit rezultatelor finale ale BEC. Autoritatea precizeaza ca sunt 9.849.

- Rezultate parțiale: Iohannis – 65,88%, Dancila – 34,12%. Au fost centralizate peste 99% din voturile din țara și din diaspora / PSD a caștigat doar in cinci județe / In diaspora, Iohannis a obținut aproape 94% din voturi Klaus Iohannis a obtinut, duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale,…

- Rezultate partiale vot alegeri prezidentiale 2019, turul 2. Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, luni, ca a centralizat pana acum 99,67% dintre voturile pentru turul II al alegerilor prezidentiale, Klaus Iohannis obtinand 65,88% dintre voturi, iar Viorica Dancila – 34,12%. Update ora 11.00 Din…

- Klaus Iohannis a castigat alegerile prezidentiale la nivelul judetului Bistrita-Nasaud cu scorul de 71,9%, fiind votat de peste 93.700 dintre bistritenii care s-au prezentat duminica la urne, potrivit datelor publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente.In judetul Bistrita-Nasaud,…

- In urma centralizarii voturilor exprimate pentru alegerea Presedintelui Romaniei de la cele 568 de sectii de votare din judetul Mures, comunicata de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Mures, candidatul Klaus Iohannis a obtinut 73,60% din voturi, in timp ce Viorica Dancila a primit 26,40% din voturile…

- Candidatul PNL Klaus Iohannis a obtinut, in Ialomita, cele mai multe voturi, 53.129, reprezentand 52,21%, din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.Candidatul PSD, Viorica Dancila, a obtinut 48.623 voturi, ceea ce inseamna un procent…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut in judetul Maramures la turul doi al alegerilor prezidentiale cele mai multe voturi - 129.702, ceea ce reprezinta 68,12% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor finale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.Candidatul PSD,…

- Biroul Electoral Central a anuntat, joi, rezultatele finale oficiale la primul tur al alegerilor prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 37,82%, Viorica Dancila – 22,26% si Dan Barna – 15,02%. „Rezultatul final al votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei, conform procesului verbal este…