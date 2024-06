Clotilde Armand a solicitat anularea și organizarea din nou a alegerilor, pe motiv ca acestea au fost fraudate. A depus chiar și o cerere in acest sens, insa Biroul Electoral Central a respins, miercuri seara, solicitarea formulata de primarul Sectorului 1 al Capitalei. Clotilde Armand nu a adus suficiente dovezi Biroul Electoral Central (BEC) a […] The post BEC respinge cererea lui Clotilde Armand de anulare a alegerilor. Nu prezinta suficiente dovezi appeared first on Puterea.ro .