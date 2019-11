Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 293.299 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 156.632 de barbati si 136.667 de femei, potrivit BEC. S-a depașit deja cu mult prezența de la alegerile prezidențiale…

- 12 jurnaliști din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Germania, Elveția, Austria, Canada, Belgia și Franța se afla in aceste zile in Republica Moldova. Care este motivul vizitei