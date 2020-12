BEC a respins cererile PMP de renumărare a voturilor şi de anulare a alegerilor în secţii de votare din unele judeţe Biroul Electoral Central (BEC) a transmis, joi seara, ca a adoptat 45 de decizii de respingere a cererilor de renumarare a voturilor si de anulare a alegerilor formulate de Partidul Miscarea Populara (PMP), dar si de alte formatiuni si persoane fizice, în cazul unor sectii de votare din mai multe judete, municipiul Bucuresti si diaspora, potrivit Agerpres.



Deciziile BEC resping cererile unor filiale ale PMP de renumarare a voturilor în sectiile de votare din judetele Braila si Hunedoara si din diaspora, dar si de anulare a alegerilor în sectiile de votare din municipiul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 118.912 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.069 de cazuri…

- Autoritatile sanitare au raportat duminica, 11 octombrie 2020, un numar de 2.880 de cazuri noi si 53 de decese, inregistrate in 24 de ore. La ATI sunt internati 628 de pacienti. In Bucuresti sunt 539 de cazuri noi. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.709 teste. Sambata, 10 octombrie 2020, au…

- Grupul de Comunicare Strategica a inclus din nou in raportarea zilnica si rata de infectare cumulata la 14 zile. Potrivit datelor trimise duminica, Capitala si 12 judete au depasit indicele de 1,5. In Bucuresti, rata de infectare e de 2,52. Județele in care coeficientul infectarilor…

- BILANT CORONAVIRUS 11 OCTOMBRIE Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt urmatoarele: București – 2,52 Alba – 2,26 Valcea -2,16 Iași – 1,97 Bacau – 1,89 Neamț –…

- BILANT CORONAVIRUS 10 OCTOMBRIE Pana astazi, 10 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Vor fi ploi abundente in sudul Banatului, Oltenia, mare parte din Muntenia, dar și in sudul Moldovei și al Transilvaniei. Cantitațile de apa vor depași 70 l/mp, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 grade Celsius in depresiuni și 23 de grade Celsius in sud-est. La malul marii temperatura…

- In ultimele 24 de ore, trei maramureșeni infectați cu noul coronavirus au decedat. La nivel național s-au inregistrat 33 de decese noi, a transmis astazi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In intervalul 29.09.2020 (10:00) – 30.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 33 de decese (21 barbați și 12…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.158 de cazuri noi de persoane…