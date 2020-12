Dupa numararea voturile in peste 95% din secții, adica 18.582, Biroul Electoral Central anunța, in premiera, ca PSD scade sub 31%, iar PNL trece de pragul de 26% și alianța USR-PLUS urca și ea peste 15 procente.

PSD 30,93%

PNL 26,01%

USR-PLUS 15,04%

AUR 9,01%

UDMR 6,31%

PMP 4,85%

Pro Romania 4,33%

