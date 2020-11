Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a admis sesizarea Aliantei USR-PLUS privind decizia BEJ Dâmbovita care a admis sesizarea PSD privind folosirea sloganului „O Românie fara hotie”, pe motiv ca este discriminatoare si defaimatoare. Prin urmare, Alianta poate utiliza acest slogan de…

- Biroul Electoral de Circumscripție Dambovița a interzis sambata, la solicitarea PSD, folosirea de catre Alianța USR PLUS a pancartelor prin care iși prezenta angajamentele din programul de guvernare precum „Fara penali in funcții publice”, „Fara pensii speciale”, „Cetațenie digitala”, „Impadurim Romania…

- La cererea PSD, Biroul Electoral de Circumscriptie (BEC) Dambovita a interzis sambata Aliantei USR-PLUS si folosirea pancartelor prin care sustinatorii nostri prezinta angajamentele din programul de guvernare precum „Fara penali in functii publice”, „Fara pensii speciale”, „Cetatenie digitala”, „Impadurim…

- Responsabilul pe comunicare al campaniei electorale al Alianței USR PLUS, Liviu Iolu. acuza ca reprezentanta PNL in BEC Dambovița, Angelica Coman, a votat alaturi de PSD pentru a interzice mesajul „O Romanie fara hoție”, anunța MEDIAFAX.„Reprezentanta PNL in BEC Dambovița, Angelica Coman,…

- Biroul Electoral de Circumscripție Dambovița a admis azi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului „O Romanie fara hoție” al Alianței USR PLUS pe motiv de „defaimare”, potrivit unui comunicat al Alianței. ”Așteptam motivarea deciziei pentru a ințelege ce anume este deranjant pentru…

- Biroul Electoral Dambovița a admis, joi, sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului „O Romanie fara hoție” al USR PLUS pe motiv de „defaimare”. Alianța anunța ca va contestat la BEC aceasta decizie. „Biroul Electoral de Circumscripție Dambovița a admis azi sesizarea PSD care a cerut…

- Biroul Electoral de Circumscripție Dâmbovița a admis azi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului "O Românie fara hoție" al Alianței USR PLUS pe motiv de "defaimare", anunța USR-PLUS. Așteptam motivarea deciziei pentru a înțelege ce…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca a continuat sa faca campanie electorala și dupa ce aceasta a luat sfarșit. Social-democratul a anunțat ca partidul va depune plangere penala la DNA. “As vrea sa ma refer la ceea ce face prim-ministrul Romaniei in acest moment. Este…