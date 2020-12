Stiri pe aceeasi tema

- PSD va avea in viitorul Parlament 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera Deputatilor, in timp ce PNL a obtinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central. Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat si 55 la Camera Deputatilor,…

- Biroul Electoral Central a prezentat, sambata, rezultatele finale la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, dupa solutionarea contestatiilor, anunța Hotnews. Astfel, la Senat, PSD a obtinut 1.732.289 de voturi (29,32%), PNL – 1.511.227 de voturi (25,58%), iar Alianta USR PLUS a primit 936.864…

- PSD a obtinut la alegerile parlamentare pentru Senat 1.732.289 de voturi, iar PNL - 1.511.227 de voturi, potrivit rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor prezentate, sambata, de Biroul Electoral Central. Alianta USR PLUS a obtinut la alegerile parlamentare pentru Senat 936.864 de voturi,…

- Partidul Social Democrat, pe primul loc, la alegerile parlamentare La alegerile parlamentare de duminica, Partidul Social Democrat conduce atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, urmeaza Partidul Național Liberal, Alianța USR PLUS, Alianța pentru Unirea Românilor…