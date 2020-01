Stiri pe aceeasi tema

- Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, șef al Clanului Sportivilor, a fost reținut, miercuri, de polițiști, el fiind suspectat de tentativa la omor, dupa ce a fost implicat intr-o rafuiala cu membrii altui clan din Capitala, la finalul saptamanii trecute.„Astazi, 15.01 (miercuri - n.red.), in…

- Bebino, șef al Clanului Sportivilor, pe numele lui real, Marius Alecu, a fost reținut, miercuri, de polițiști, el fiind suspectat de tentativa la omor, dupa ce a fost implicat intr-o rafuiala cu membrii altui clan din București.

- Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, sef al Clanului Sportivilor, a fost retinut, miercuri, de politisti, el fiind suspectat de tentativa la omor, dupa ce a fost implicat intr-o rafuiala cu membrii altui clan din Capitala, la finalul saptamanii trecute.

- Scandalul momentului in lumea interlopa pare-se ca s-a incheiat cu arestarea lui Cezar Petcu, zis si Joe, interlopul care s-a predat luni, 13 ianuarie, politistilor. Cautat de cateva zile, barbatul a fost initial retinut pentru 24 de ore, iar marti, prezentat magistratilor.

- Unul dintre cei doi barbati acuzati de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, s-a predat, fiind retinut. Doua persoane ranite in timpul bataii, in care s-au folosit arme albe, sunt la spital, in…

- Cezar Petcu, interlopul care l-a atacat cu sabia pe Bebino, asa cum i se mai spune lui Marius Alecu, seful Clanului Sportivilor, s-a predat. Momentul in care interlopul a venit cu motocicleta la sediul Politiei a fost filmat!

- Napoleon Gheorghe, cadru in Ministerul Afacerilor Interne, a ținut sa se disocieze de tot acest scandal. Cezar Petcu, alias Joe, interlopul care l-a taiat cu sabia pe Bebino, seful Clanului Sportivilor, s-a predat la Politie "Nu am nicio legatura cu lumea și scandalurile interlope,…

- Motivulpentru care „Bebino”, liderul Clanului Sportivilor, a fost hacuitde catre un adversar, s-a aflat, la aproape doua zile de lasangeroasa fapta. „Bebino” avea de recuperat de la rivalul sauo datorie in urma unei tranzacții cu droguri, iar discuțiile audegenerat intr-un scandal. Interlopul a ajuns…