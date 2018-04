Stiri pe aceeasi tema

- Kate Midlleton a nascut, luni, al treilea copil al cuplului regal. Acesta este un baiat de 3, 8 kilograme, relateaza Reuters. Ducesa de Cambridge a fost internata luni dimineața la clinica privata Lindo Wing a Spitalului Sfanta Maria, situat in vestul Londrei, acolo unde s-au nascut și primii doi copii…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos. Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina în septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, în vârsta de 4 ani,…

