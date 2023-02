Stiri pe aceeasi tema

- Turcia și Siria trec prin momente cumplite. Cele doua cutremure de peste 7,5 grade pe scara Richter, din data 6 februarie, au provocat moartea a zeci de mii de oameni și au distrus orașe intregi. Printre cei care și-au pierdut viața in Turcia se afla și Cemal Kutahya, fost jucator la echipa de handbal…

- La șapte zile de la producerea seismului de 7,8 grade s-a confirmat ca 34.000 de persoane au fost ucise in Turcia și Siria, iar bilanțul victimelor continua sa creasca, in timp ce salvatorii cerceteaza cartiere intregi reduse la beton zdrobit și metal rasucit. In intreaga lume au fost difuzate inregistrari…

Numarul deceselor inregistrate dupa cutremurele devastatoare din Turcia si Siria a trecut de 30.000. Printre cei care și-au pierdut viața sub ruine se numara și o artista indragita.

- Imagini filmate cu drona in sudul Turciei arata o fisura care taie campuri, drumuri, cursuri de apa si versanti, provocata de cutremurul masiv care a lovit regiunea la inceputul saptamanii, relateaza The Guardian. Cutremurul de luni a deschis o falie uriasa pe sol, care strabate tot ce intalneste in…

Bilanțul deceselor provocate de cutremurele devastatoare de luni a trecut de 7.200 de persoane in Turcia și Siria, potrivit Sky News, transmite Mediafax.

- Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a fost unul dintre cele mai puternice care au lovit zona in mai bine de un secol. A crescut bilantul victimelor peste noapte. OMS estimeaza ca e posibil ca numarul mortilor sa ajunga la peste 20.000.

- Cutremurul din sudul Turciei a curmat mii de vieți. Chiar și pe cea a unei tinere mame, care a mai trait cat sa-și aduca pe lume copilul din pantece. Bebeșulul ei s-a nascut printre daramaturi și traiesc. Din pacate, mama sa s-a stins din viața dupa ce a adus pe lume o noua viața. S-a […] The post Cutremurul…

