- Copilul roman, preluat la inceputul anului 2022 de autoritațile din Danemarca dupa ce ar fi fost agresat de parinți, a fost repatriat, au anunțat Ministerul Afacerilor de Externe și ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea.

- Peste 500 de copii romani nu au putut ieși din țara sa plece in vacanța, in ultimele trei saptamani, intrucat parintii sau insotitorii acestora nu au deținut documentele necesare pentru a putea calatori in strainatate, a informat duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (ITPF), citat…

- Politistii bihoreni au prins si au retinut doi romani pe numele carora autoritatile judiciare din Franta si Belgia emisesera mandate europene de arestare, fiind suspectati de trafic de migranti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Copilul a ieșit din casa desculț și in pijamale, s-a urcat in mașina mamei și a pornit pe strada. Parinții și-au dat seama imediat ce se intampla și au anunțat poliția.Copilul a fost oprit de un echipaj de poliție, dupa ce acesta lovise deja doua mașini.Baiețelul, pe care presa internaționala il numește…