Bebelușul roman Mathias Rotundu, luat de la parinți de autoritațile din Danemarca, in februarie anul acesta, a ajuns in custodia bunicilor materni, in Romania. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. „Am primit vești extraordinare. Dupa eforturile considerabile facute de autoritațile romane, Danemarca a acceptat repatrierea […] The post Bebelușul luat de la parinți de autoritațile din Danemarca a ajuns in custodia bunicilor din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…