Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat in emisiunea Piața Victorie de la Europa FM ca ritualul botezului ar trebui schimbat, astfel incat acesta sa nu mai puna in pericol viata nou-nascutilor. Reacția vine dupa incidentul de la Suceava, acolo unde un bebeluș de doar cateva saptamani a ajuns,…

- Preotul care a botezat copilul decedat ulterior la Suceava este suspendat de la slujire pe parcursul anchetei care se desfasoara. Anuntul a fost facut astazi de purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. El a precizat ca orice detaliu legat de cazul respectiv poate fi solicitat Arhiepiscopiei…

- Bebelușul in varsta de o luna și jumatate care a facut stop cardio-respirator duminica, in timp ce era botezat la Biserica „Sf. Constantin și Elena", din cartierul Zamca, din municipiul Suceava, a murit, din pacate, in dimineața zilei de luni, in jur de ora 6.00, la secția ATI, unde ...

- Un copil a decedat, luni, dupa ce a facut stop cardio-respirator cu o zi inainte, in urma efectuarii ritualului de botez la o biserica din municipiul Suceava, in timpul caruia ar fi fost complet scufundat in apa. Bebelusul in varsta de o luna si jumatate a murit in spital la cateva ore dupa ce a fost…

- Bebelușul de numai o luna și jumatate care a facut stop cardio-respirator duminica, in timp ce era botezat la Biserica „Sf. Constantin și Elena” din municipiul Suceava, a murit luni dimineata, in jur de ora 01.00, potrivit IPJ Suceava. Copilul a murit azi-noapte, in jurul orei 01.00. Se fac cercetari…

- Bebelușul de șase saptamani din Suceva care a fost botezat ieri a murit in azi noapte in spital. Copilul a ajuns in stare extrem de grava la spital dupa ce a fost botezat. Bebelusul a facut, initial, stop cardio-respirator dupa ce a fost scufundat in cristelnita. Parintii spun ca atunci s-ar fi intamplat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost surprins fara masca, vineri, in timp ce oficia o slujba de inmormantare intr-o biserica din județul Constanța. Alaturi de arhiepiscop se afla și un sobor de preoți, iar niciunul dintre aceștia nu poarta masca sanitara. In interiorul lacașului de cult se…

- Mai mulți credincioși au fost evacuați di biserica, dupa ce s-a constat ca nu se respecta regulile de distanțare sociala sau portul maștii de protecție. In acel timp IPS Teodosie se afla la microfon și le predica credincioșilor, fiind acum acuzat ca incearca instigarea enoriașilor la nerespectarea masurilor…