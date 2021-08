Spencer Elden, fostul bebeluș ce a aparut pe emblematica coperta Nirvana, ”Nevermind” (1990), a anunțat ca va da in judecata foștii membri ai grupului pentru ”pornografie infantila”. Coperta, una dintre cele mai cunoscute din istoria discografica mondiala, il infațișeaza pe micul Elden dezbracat, intr-o piscina, urmarind o bancnota. Conform legii, fotografiile nud nesexualizate ale copiilor nu sunt, in general, considerate pornografie infantila. Reclamantul, care este de-o varsta cu albumului ”Nevermind” (ce s-a vandut in peste 30 de milioane de copii) cere cel putin 150.000 de dolari din partea…