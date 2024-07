Stiri pe aceeasi tema

- Botezul fiului liderului AUR, George Simion, a avut loc sambata, in Bucovina istorica. Evenimentul cu aproape 1000 de participanți s-a desfașurat intr-un cadru de poveste, la Toaca Bellevue din Gura Humorului – Suceava, complex deținut de Petrica Negrea, unul dintre nașii de cununie ai lui George Simion,…

- „Gata, baiatul meu, de acum in randul creștinilor. Mama și tata te vor ajuta sa crești MARE!”, a scris George Simion, pe Facebook, dupa ce și-a botezat fiul. Imbracați in port tradițional, George și Ilinca Simion au fost insoțiți de nașii de botez ai micuțului Radu la ceremonia care a avut loc la Biserica…

- George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a fost desemnat sambata de catre Consiliul National de Conducere al partidului, cu unanimitate de voturi, drept candidatul AUR pentru functia de presedinte al Romaniei. ”Sambata, 15 iunie, s-a intrunit Consiliul National de Conducere al Aliantei…

- Ziua si ancheta in cazul liderului AUR! Dupa dosarul legat de semnaturile false pentru candidatura lui Silvestru Sosoaca, George Simion este vizat de o noua investigație. Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal pentru amenintare și constituirea unui grup infractional organizat, in urma…

- Dezvaluiri șocante despre impunerea candidaților și cheltuirea banilor in interiorul partidului AUR, sub conducerea lui George Simion și a lui Marius Lulea. Incepe sa se dezvaluie modul in care mulți membri AUR au fost inșelați de catre Marius Lulea și George Simion. Numeroși membri ai partidului iși…

- La mai puțin de un an de la casatorie, liderul Partidului AUR , George Simion , și soția sa, Ilinca, au devenit parinți. Primul copil al cuplului este un baiat, iar tatal a ținut sa-i transmita mamei un mesaj cu acesta ocazie fericita. “Mulțumesc, m-ai facut bogat: tata de baiat”, a scris Simion pe…

- Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindina din județele Prahova, Buzau, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin ca rachetele polueaza apa, aerul și solul și alunga ploile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a raspuns astazi fermierilor…