Stiri pe aceeasi tema

- Dimineata cu ghinion pentru un sofer. Automobilul acestuia a fost cuprins de flacari. S-a intimplat pe strada Calea Iesilor din Capitala. Incidentul a provocat ambuteiaje in zona. La fata locului a ajuns un echipaj al Politiei. Potrivit ofiterului de presa al IGSU, Liliana Puscasu, focul a cuprins un…

- Accident grav in sectorul Buiucani al Capitalei. Un pieton a fost lovit pe trecere de o mașina in timp ce traversa strada.La fața locului a sosit o ambulanța și Poliția.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu

- Barbatii suspecti de deflagratia produsa vineri seara pe o strada din Capitala au fost plasati in arest. Magistratii Judecatoriei Ciocana au admis demersul depus de procurori, astfel barbatul care se afla la volanul automobilului a primit 30 de zile de arest, iar fiului acestuia

- Barbatul care a aruncat recent o grenada in curtea unei case din sectorul Buiucani al Capitalei s-a baricadat in aceste momente in casa sa din Stauceni. Au fost mobilizate forțele speciale din batalionul Fulger pentru a-l reține.

- O explozie a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit poliției, in locul in care s-a produs deflagrația au fost gasite mai multe bucați din obiectul explozibil. Acestea urmeaza a fi supuse unei expertize.

- O deflagrație a avut loc aseara, pe strada Barbu Lautaru, din sectorul Buiucani al capitalei. Explozia s-a produs in jurul orei 23.00. Din fericire, in urma acestei deflagrații nimeni nu a avut de suferit. „La fața locului angajații poliției cercetind zona au ridicat parți ale obiectului vizat in explozie,…

- Chisinaul ar putea avea o noua atractie turistica. Cel putin asta planifica autoritatile municipale, care vor sa transforme stradela Teatrului din sectorul Buiucani al Capitalei intr-o semipietonala de toata frumusetea.

- In weekend, in intervalul orelor 08:00 și 19:00, va fi restricționat parțial traficul rutier in perimetrul sensului giratoriu de la intersecția strazilor Ion Creanga, Alba-Iulia și strada Constituției din sectorul Buiucani al Capitalei.