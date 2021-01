Stiri pe aceeasi tema

- 482 de bebeluși se vor naște in Romania in ziua de Anul Nou, arata estimarile UNICEF, anunța MEDIAFAX. Odata cu intrarea in anul 2021, UNICEF ii sarbatorește din nou pe copiii care vin pe lume in data de 1 ianuarie. La nivel global, se estimeaza ca peste jumatate dintre aceste nașteri se vor…

- Astazi, 1 ianuarie 2021, in Romania, se vor naște peste 480 de copii, potrivit estimarilor UNICEF, organizatie care in 2021 dedica cel de-al 75-lea an de existenta eforturilor de a reimagina o lume mai buna pentru copii. Cei 482 de bebelusi romani vor reprezenta 0,13% din cei 371.504 copii care se vor…

- Peste 480 de copii se vor naste in Romania pe 1 ianuarie, potrivit estimarilor UNICEF, organizatie care in 2021 dedica cel de-al 75-lea an de existenta eforturilor de a reimagina o lume mai buna pentru copii. Cei 482 de bebelusi romani vor reprezenta 0,13% din cei 371.504 copii care se…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar talentul sau nu lasa loc de dubii. A demonstrat-o și la Revelionul Starurilor 2021 cu Dan Negru, unde a facut, la propriu, spectacol.

- Aproximativ o jumatate dintre zilele libere din anul 2021, pentru angajații din Romania, cad in weekend. Zilele libere legale in 2021 sunt: * 1 si 2 ianuarie (prima si a doua zi de Anul Nou) – vineri si sambata; * 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane) – duminica; * 30 aprilie (Vinerea Mare);…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania chiar anul acesta, intre Craciun si Anul Nou.

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- Ioan Ovidiu Sabau, component al Generației de Aur, este dezamagit de prestația Romaniei din Islanda (1-2) și propune o intinerire a lotului. Toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a invins-o aseara cu scorul de 3-1 pe…