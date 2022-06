Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat un mecanism impartasit de mutatii prezente in genele ADNP si SHANK3 care cauzeaza autism, schizofrenie si alte afectiuni. In plus, ei au descoperit ca un medicament experimental s-a dovedit eficient in experimente de laborator in…

- Crește numarul de cazuri de hepatita cu origine necunoscuta, insa cauza acestei boli ramane in continuare necunoscuta. Cercetatorii investigheaza posibile legaturi cu Covid-19, despre care s-a demonstrat deja ca cauzeaza probleme hepatice la unii pacienți, potrivit The Guardian. Peste 600 de cazuri…

- Sistemul de apa subterana, gasit in adancurile Antarcticii de Vest dezvaluie o parte neexplorata a regiunii și poate avea implicații asupra modului in care continentul inghețat reacționeaza la criza climatica, potrivit unei noi cercetari, scrie CNN.„Oamenii au emis ipoteza cum ca ar putea exista apa…

- Mi-ar fi placut sa scriu cateva randuri despre fascinanta Barcelona, despre papagalii ei galagiosi ascunsi in palmieri, despre delicioasele pinchos din Carrer Blai sau despre broscuta testoasa din Barri Gotic care, se spune, implineste dorintele, dar sunt atrasa de un alt subiect, la fel de incitant,…

- O pilula contraceptiva creata de cercetatorii de la Universitatea din Minnesota prezinta o eficiența de 99% in prevenirea sarcinii. Nu au fost scoase la iveala secundare secundare. Dupa testele de laborator, cele pe oameni vor incepe in curand. Potrivit mai multor studii, prima pilula contraceptiva…

- O pilula contraceptiva creata de cercetatorii de la Universitatea din Minnesota prezinta o eficiența de 99% in prevenirea sarcinii. Nu au fost scoase la iveala secundare secundare. Dupa testele de laborator, cele pe oameni vor incepe in curand. Potrivit mai multor studii, prima pilula contraceptiva…

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior. ‘In prezent, peste 500 de voluntari, studenti ai USV, dar si profesori, ofera asistenta…

- Potrivit deciziei de ridicare a restricțiilor care a intrat in viagoe marți, 9 martie, cursurile online nu mai pot fi acceptate, nici la școli, nici in universitați. In acest sens, rectorul Universitații din Pitești, Dumitru Chirleșan, a transmis studenților UPIT un mesaj prin care anunța viitoarele…