- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Numarul prizonierilor de razboi ruși din Ucraina crește tot mai mult, astfel ca autoritațile ucrainene au fost nevoite sa construiasca lagare special amenajate pentru aceștia. Este vorba despre lagare cu drepturi depline, iar primii prizonieri au inceput deja sa munceasca in cadrul acestora, potrivit…

- Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne, a pledat miercuri in favoarea evacuarii bebelusilor nascuti de mame surogat in Ucraina, care nu pot fi recuperati de viitorii lor parinti din cauza invaziei ruse, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prima doamna a Ucrainei a dat cateva exemple de copii si a mentionat ca multi altii sunt blocati in subsoluri si mor de foame.Zelenska a facut un apel catre presa internationala sa prezinte aceasta realitate si a precizat ca si rusoaicele trebuie sa vada ce fac sotii si fratii lor in Ucraina.Invadatorii…

- Un soldat rus capturat și-a implorat familia sa nu creada „propaganda” Moscovei, deoarece a susținut ca trupele lui Putin ucid copii in Ucraina, scrie Daily Mail. Soldatul, care a fost capturat de forțele ucrainene, a indemnat oamenii sa nu aiba incredere in ceea ce aud la televiziunea rusa, deoarece…

- O maternitate din Ucraina a fost bombardata fara mila de soldații lui Vladimir Putin. Bebelușii sunt adapostiți in buncare cu paturi improvizate, fara apa potabila, cu pereții scorojiți și mucegaiți. Chiar daca nu stau in condiții bune, copilașii sunt in viața, iar mamele lor fac tot posibilul pentru…

- Trei refugiați din Ucraina, doi barbați și o femeie, care au trecut frontiera au ramas blocați in zapada intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova – Ruscova. Aceștia au apelat 112 solicitand ajutor autoritaților romane. Salvamontiștii din Maramureș i-au gasit și vor fi predați instituțiilor…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, cetateni ucraineni refugiati, blocati in Muntii Maramuresului, sunt recuperati de salvatorii montani, a informat, joi seara, directorul Serviciului Public Judetean – Salvamont Maramures, Dan Benga, citat de Agerpres . „Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures…