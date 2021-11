Bebelusi vaccinati din greseala cu serul Pfizer impotriva Covid-19. Ce efect a avut asupra lor 18 bebelusi, vaccinati din greseala cu serul anti Covid 19. Unii dintre copii au prezentat semne de febra, agitatie si pofta scazuta de mancare efecte secundare frecvente dupa vaccinare . Optsprezece bebelusi din Hanoi au fost vaccinati din greseala cu serul Pfizer impotriva COVID 19 in loc de alte vaccinuri, insa nu au fost raportate efecte adverse, a informat vineri autoritatea sanitara a orasului, potrivit DPA, citat de AGERPRES.Incidentul s a produs in urma cu doua zile la un centru medical ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Optsprezece bebelusi din Vietnam au fost vaccinati din greseala cu doze Pfizer impotriva Covid-19, in loc de alte vaccinuri specifice varstei. Reprezentanții Departamentului de Sanatate din capitala Hanoi susțin ca pana vineri, dupa 48 de ore de la administrare, nu au fost raportate efecte adverse.

