- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca peste 70 de copii infectati cu noul coronavirus sunt internati in sectii de terapie intensiva, unii dintre acestia cu forme “deosebit de severe”, altii cu forme moderate si “relativ usoare”. “Ieri, numarul de copii…

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, a declarat vineri, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a precizat ca nu exista condiții legate de varsta pentru vouchere, cel puțin in discuțiile tehnice, așa ca e posibil sa fie oferite și copiilor. „Nu…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, la B1 Tv, ca 87% din noile cazuri de infectare cu COVID aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decesele provocate de virus au aparut la persoane neimunizate, potrivit…