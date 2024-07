Bebeluși aflați în stare critică, transportați cu avionul SMURD la București Doi bebeluși aflați in stare critica au fost transportați, joi, cu avionul SMURD din Timișoara și Oradea la București. Potrivit Inspectoratului General de Aviație al MAI, avionul SMURD 1124 a executat joi doua misiuni contra cronomentru pentru a ajuta la salvarea vietii a doi bebulusi aflati in stare critica, prin transferarea acestora din Timisoara si […] Articolul Bebeluși aflați in stare critica, transportați cu avionul SMURD la București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

