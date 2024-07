Stiri pe aceeasi tema

- RECLAMAȚIE… Barbatul in varsta de 47 de ani dintr-o comuna din proximitatea municipiului Huși, gasit in dimineața zilei de duminica, 14 iulie, inecat intr-o fantana din sat, a fost inmormantat. In urma sa insa, tragedia ia o intorsatura aproape incredibila, caci se pare ca se contureaza ideea unui act…

- Un barbat de 66 de ani a fost transportat la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iasi, dupa ce a fost lovit de un taur, conform Agerpres. Coordonatorul UPU, dr. Diana Cimpoesu, a spus ca barbatul de 66 de ani a ajuns la spital de la Manastirea Barnova. El…

- Prof. dr. Radu Popa, șeful Secției Clinice de Chirurgie Vasculara de la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” Iași, deține o bijuterie pe patru roți. Este vorba de o un autoturism Volkswagen Beetle, fabricat in anul 1959. Broscuța de culoare roșie este foarte bine intreținuta, incat nici…

- Pentru a doua zi consecutiv, Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi a inregistrat 350 de prezentari in 24 de ore, stabilind un record pentru acest an. ”In prima zi au fost doi pacienți cu insolație, 73 și 75 de ani, ambii cazuți in mediu exterior și in condițiile…

- Doua cazuri de leptospiroza au fost confirmate la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași. Aceste infecții apar in urma contactului cu paraziți purtați de șoareci și șobolani și deși sunt rare, netratate la timp, pot fi fatale. Primul pacient este un barbat de 74 de ani din județul Botoșani, care…

- Doua dintre victimele exploziei produse vineri la magazinul Dedeman din Botosani, internate la Spitalul Floreasca, sunt in continuare in stare grava. Alti doi pacienti, internati la Iasi, au fost detubati, insa starea unuia dintre ei e instabila. Numarul total al victimelor exploziei este 15, opt dintre…

- Pompierii si jandarmii au intervenit, vineri, pentru imdepartarea unor roiuri de albine din municipiul Iasi si din Botosani. Nimeni nu a fost ranit. Pompierii din Iasi au fost chemati, vineri, pentru indepartarea unui roi de albine de la etajul trei al unui bloc din municipiul Iasi. La fata locului…

- Coroana reginei Maria a ajuns la Iași, unde va fi expusa la Muzeul Regina Maria. Mascații Jandarmeriei au asigurat paza coroanei care valoreaza 25 de milioane de euro. Coroana Reginei Maria a Romaniei, capodopera din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Romaniei, a fost transportata la Iași sub…