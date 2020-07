Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa, marti, Parlamentului. In loc sa fie trimisa in vedere aprobarii, in documentul ajuns la Parlament se mentioneaza "spre informare". Potrivit unor surse politice, Guvernul ar incerca sa evite…

- Sorin Carțu, președintele Universitații Craiova, a vorbit despre amicalul pe care oltenii l-au organizat in compania Chindiei Targoviște, dar a ținut sa ii atace și pe cei de la FC Botoșani, despre care spune ca nu au respectat protocoalele privind protecția impotriva coronavirusului.

- Baiatul a plecat pe zi sa se intalneasca cu o fata, in satul vecin. Cand a vazut ca lipsește, mama lui s-a speriat, mai ales ca afara se intunecase. Tatal, plecat la camp, l-a sunat pe fratele mai mare al lui copilului și i-a spus ca atunci cand baiatul se intoarce, sa-i confiște telefonul drept…

- Maria Macsim Nicoara a ieșit din coma, dar pericolul nu a trecut. Starea mezzosopranei este in continuare grava și va mai ramane spitalizata. Mai mult, șansele de recuperare al solistei din Iași sunt puse sub semnul intrebarii!

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, la 30 aprilie 2020, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. El a precizat ca o astfel de masura este necesara pentru a permite autoritatilor sa adopte restrictii, daca lucrurile…

- Inca cinci persoane au murit din cauza coronavirus, bilantul ajungand la 693. Printre pacienti se afla si un barbat de 40 de ani, din Calarasi, care a prezentat simptome de boala si a fost consultat de un medic care i-a prescris tratament. Simptomatologia nu a disparut, iar cand a ajuns la spital avea…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 3 decese din cauza COVID-19. Printre morți, un medic din Botoșani.Bilanțul ajunge la 631 de decese. Citește și: Un alt medic a fost RAPUS de COVID-19. Femeia fusese transferata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi „Deces 629Barbat,…

- Se pare ca autoritațile incearca sa puna batista pe țambal in cazul batranului pentru a acoperi erori de management foarte mari. Sau poate ca ancheta iși va urma cursul și vom afla ca nimeni nu este de vina. Sau poate „mortul” ori covidul… Cert este faptul ca, zona așa-zisa „verde” din Spitalul Județean,…