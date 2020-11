O femeie din Singapore, care a fost infectata cu noul coronavirus in martie cand era insarcinata, a nascut un bebeluș cu anticorpi impotriva virusului, oferind un nou indiciu daca infecția poate fi transferata de la mama la copil, relateaza Reuters. Bebelușul s-a nascut luna aceasta fara COVID-19, dar cu anticorpii virali, a relatat duminica ziarul […] The post Bebeluș nascut cu anticorpi pentru Covid-19, de o mama infectata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .