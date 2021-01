Bebelus mort. A fost trimis acasă din spital Un bebelus a fost gasit de mama lui fara suflare. Femeia a cerut ajutorul ambulantei insa medicii nu au putu face nimic, decat sa constate decesul. O echipa de criminalisti a fost trimisa la fata locului pentru a stabili conditiile in care a survenit decesul. Pe cadavru nu s-au gasit urme de violenta. Parintii bebelusului […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

