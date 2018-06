Bebelus ingropat de viu! De ce au facut rudele un asemenea gest infiorator. Imaginile VIDEO sunt socante

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Brazilia. Un copil nou-nascut a fost ingropat din greșeala timp de opt ore intr-o groapa, chiar de catre rudele care au crezut ca acesta a decedat imediat dupa ce s-a nascut.

- Euronews a publicat o inregistrare video cu momentul in care un ofiter de politie din Guatemala salveaza un bebelus dintre daramaturile unei case, pe 4 iunie. Cel putin 192 de persoane sunt date disparute si alte 75 au murit in urma eruptiei vulcanului Fuego din Guatemala, duminica, iar marti o noua…

- Vestea-șoc din aceasta dimineața, potrivit careia Ben, fost concurent la “Insula Iubirii” este acuzat de fapte de crima organizata, a uimit familia mare a indragitei emisiuni. Rudele și apropiații sunt in stare de alerta și așteapta ca autoritațile sa iși faca treaba in dosarul in care tanarul este…

- Sute de romi au ieșit, joi, in strada la Romanești, Dambovița. Ei cer inchiderea balastierelor din zona, despre care spun ca le distrug casele și le inunda satul. (Afla de aici cum poți castiga și tu de acasa chiar și 10.000 dolari lunar) Oamenii sunt revoltați și scandeaza „Jos balastierele!”, „Vrem…

- Rudele și prietenii minorei care a fugit din spitalul in care era internata au primit vești bune din partea polițiștilor. Oamenii legii le-au spus ca adolescenta a fost gasita in viața. Totuși, locul in care a fost descoperita i-a facut pe parinții ei sa le stea inima in loc. Va reamintim ca in urma…

- Un vatman al RATB care conducea un plug a ingropat in zapada calatorii care asteptau, vineri dimineata (23 martie), tramvaiul pe refugiul unei statii din Capitala. Aproximativ noua persoane au fost acoperite de valul de zapada. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 9.00, in statia de tramvai de pe…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in țara sa natala, Israel. Totul s-a intamplat in mare secret, in prezența copiiilor și rudelor apropiate. Trupul neinsuflețit al femeii de afaceri a fost ridicat miercuri de la IML, pentru a fi transportat in Israel. Ea a fost gasita moarta in baie pe 9 martie, dar…