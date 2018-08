Bebelus incuiat in masina, la Mamaia Inconstienta a unor parinti, care si au lasat bebelusul incuiat o jumatate de ora in masina, la Mamaia. Trecatorii au filmat copilul, au banuit ca familia lui s a dus la plaja si au postat imaginile pe Facebook, in speranta ca autoritatile vor reactiona.Politia s a autosesizat dupa imaginile aparute in mediul online si a demarat cercetari ca sa ii gaseasca pe parinti, pentru ca cei care au filmat scena din statiune nu au sunat la 112.De altfel, si Directia Pentru Protectia Copilului Constanta va ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

