- Transnistria, 15 iulie 2024 – Patru militari ucraineni dezertori au incercat sa patrunda ilegal pe teritoriul Transnistriei, insa au fost opriți de granicerii ucraineni. Incidentul a avut loc in apropierea graniței cu Moldova, cand granicerii au observat o mașina Kia suspecta și au incercat sa o opreasca…

- Noua persoane, inclusiv doi copii, au fost impușcate intr-un parc acvatic administrat de un oraș de langa Detroit, in ceea ce pare a fi un atac la intamplare. Un copil de 8 ani impușcat in cap este in...

- Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce s-ar fi impușcat in piept, timp ce asigura paza la ambasada Turkmenistanului din Capitala.

- Buticul de lux Chanel, situat pe avenue Montaigne, la numarul 42, in arondismentul al VIII-lea, la Paris, a fost atacat, luni dimineața, cu o masina- berbec de patru infractori, care au furat mai multe articole de lux, au declarat surse din politie pentru Le Figaro, citat de News.ro.Cei patru hoți,…

- Premierul slovac Robert Fico, in varsta de 59 de ani, a fost ranit intr-un atac armat, in urma unei sedinte de Guvern, miercuri, la Handlova, in regiunea Trencin, potrivit agentiei TASR, relateaza Reuters.

- Doi politisti au fost ucisi intr-un atc armat asupra unei dube de penitenciar care transporta un detinut. Atacatorii au reusit sa il elibereze pe detinut, acesta fiind in prezent evadat. Din nefericire, medicii chemati de urgenta la locul atacului nu au m

- Tragedie la vanatoare, joi seara, in zona localitații hunedorene Boholt. Un barbat a murit dupa ce arma unui coleg s-a descarcat accidental. „La data de 2 mai 2024, in jurul orei 21:55, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, de catre un barbat in varsta de 50 de ani din…