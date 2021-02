Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul de șase saptamani din Suceva care a fost botezat ieri a murit in azi noapte in spital. Copilul a ajuns in stare extrem de grava la spital dupa ce a fost botezat. Bebelusul a facut, initial, stop cardio-respirator dupa ce a fost scufundat in cristelnita. Parintii spun ca atunci s-ar fi intamplat…

- O fetița de numai șase saptamani a fost transferata noaptea trecuta in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, de la Spitalul Județean din Suceava. Bebelușul, intubat și ventilat mecanic, a avut un test antigen pozitiv la COVID-19 și medicii spun ca prezinta leziuni pulmonare specifice…