Bebeluș de un an și jumătate, salvat de 3 pompieri. Se înecase cu o bucată de măr Trei pompieri din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt au salvat viata unui bebelus care se inecase cu o bucata de mar. Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru a cere sprijinul pompierilor. „Fara sa stea prea mult pe ganduri, trei pompieri au urmat barbatul pana la apartamentul de la al doilea etaj dintr-un bloc de locuinte de vis-a-vis. Acolo, o mama isi tinea in brate bebelusul de un an si jumatate care incepuse sa se invineteasca din cauza unei bucati de mar cu care s-a inecat. Imediat, Ionut a luat copilul si i-a aplicat manevrele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei pompieri din cadrul Detasamentului Piatra Neamt au salvat viata unui bebelus care se inecase cu o bucata de mar, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, citat de Agerpres. Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru…

- Copilul se inecase cu o bucata de mar, iar tatal a fugit imediat la detașamentul de pompieri care se afla la doar cațiva metri de bloc. Cei trei pompieri au intervenit imediat și i-au salvat viața micuțului care ulterior a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. tranmite ISU Neamț intr-un…

- Trei pompieri din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt au salvat viata unui bebelus care se inecase cu o bucata de mar, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru a cere sprijinul…

- Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru a cere sprijinul pompierilor."Fara sa stea prea mult pe ganduri, trei pompieri au urmat barbatul pana la apartamentul de la al doilea etaj dintr-un bloc de locuinte de vis-a-vis. Acolo, o mama isi tinea…

- Tragedia s-a produs marți, in jurul pranzului, in satul Moșteni (jud. Giurgiu), pompierii ajunși la fața locului nemaiputand face nimic pentru batranul prins sub tavanul daramat al casei. Imediat dupa primirea apelului ce anunța incendiul din Moșteni, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul…

- "La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta in patru camere si la acoperis, cu posibilitatea propagarii la intreaga casa si la anexele gospodaresti. Au ars bunurile materiale din interiorul celor patru camere si acoperisul casei pe o suprafata de aproximativ 200 metri patrati", a declarat…

- O femeie in varsta de 91 de ani și-a pierdut viața, azi-noapte, dupa un incendiu care i-a cuprins apartamentul situat intr-un bloc din cartierul buzoian Micro III. Apelul la 112 a fost efectuat in jurul orei 01:00, apelantul precizand ca este vorba despre un incendiu izbucnit la etajul unu al blocului…

- Ancheta de malpraxis la Spitalul Județean Focșani. Trei medici sunt cercetați de procurori, dupa ce o tanara de 17 ani a murit in urma unor complicațiilor survenite dupa o naștere prin cezariana. Catalina Elena Maria era originara din comuna Buda, județul Buzau și se mutase recent in jud. Vrancea alaturi…