Bebeluș de patru luni mort din cauza insolației. Copilul a mers cu părinții la o plimbare cu barca Un copil de patru luni a murit din cauza insolației dupa ce a fost la o plimbare cu barca alaturi de parinți pe canicula. Bebelușul și-ar fi pierdut conștiința și medicii nu l-au mai putut salva. Chiar daca temperaturile au ajuns la 49 de grade, fetiția de patru luni a fost cu parinții la plimbare […] The post Bebeluș de patru luni mort din cauza insolației. Copilul a mers cu parinții la o plimbare cu barca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

