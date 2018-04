Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de opt luni a ramas, duminica, blocat in masina, in parcarea unui supermarket din municipiul Roman, judetul Neamt, dupa ce sistemul de inchidere al autoturismului s-a blocat. Parinti au sunat la 112 si pompierii au spart geamul pentru a scoate copilul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In Rusia nu blochezi locul de parcare al cuiva fara sa suporti consecintele. Un barbat a taiat cu flexul coltul din spate al masinii care il impiedica sa parcheze. Incidentul a fost filmat cu telefonul mobil si s-a viralizat. Se pare ca protagonistul acestui clip video era pregatit. Flexul folosit…

- Clipe de groaza pentru cinci persoane care se aflau, joi dupa-amiaza, într-un autoturism care a luat foc în mers. Incidentul s-a petrecut pe DN1, în zona stațiunii brașovene Predeal.

- Salvatorii au gasit la locul accidentului doi copii, unul de 10 ani și un bebeluș de 3 luni. In urma impactului, mama și copilul de 10 ani au suferit traumatisme și vor fi transportați la spital.Tatal, care se afla la volan, va ajunge și el la spital acuzand o stare de amnezie. Accidentul s-a petrecut…

- Un barbat de 38 de ani din Sebes, a incercat sa ajunga pe o scurtatura la o pensiune din Poarta Raiului, judetul Alba. Decizia s-a dovedit a fi neinspirata deoarece, dupa cateva sute de metri, vehiculul a ramas imobilizat in stratul de zapada, care in acea zona masoara circa 80 cm.