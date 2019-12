Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, 27 decembrie 2019, in jurul orei 16.00, pe DN 1, langa Oiejdea, din cauza nerespectarii distanței regulamentare. Un copil in varsta doar de o luna a fost transportat la spital in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Copilul ar fi suferit un traumatism minor…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc, marți, in municipiul Dej, județul Cluj. Potrivit polițiștilor, acestea au fost proiectate pe trotuar, unde au surprins un pieton, care a fost ranit, potrivit Mediafax.Polițiștii clujeni au declarat, marți, ca accidentul a avut loc…

- Accident rutier pe DN 1 intre Alba Iulia și Teiuș, in zona Oiejdea. Doua autoturisme implicate. In urma impactului una dintre mașini a fost proiectata intr-un camion care staționa pe marginea drumului. Deocamdata nu sunt date despre posibile victime, deși la locul accidentului au fost vazute utilaje…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 01:30, pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș. Doua persoane au fost ranite dupa ce trei mașini s-au lovit in sensul giratoriu de la Santimbru. Potrivit IPJ Alba, in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule. in urma accidentului, doua persoane…