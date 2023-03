Bebeluș de câteva luni, abandonat într-o pungă la groapa de gunoi a orașului Oravița Corpul unui bebeluș de doar cateva luni a fost descoperit intr-o punga, abandonat la groapa de gunoi a orașului Oravița, din județul Caraș Severin. Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-o punga, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Potrivit expressdebanat.ro , trupul fetitei a fost gasit, luni seara, la groapa de gunoi din Oravita. Un barbat ar fi sesizat Politia, in acest caz. Trupul fetitei ce pare a avea doar cateva luni, va fi suspus autopsiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

