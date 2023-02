Bebeluș de 7 luni, salvat de sub dărâmături, la 140 de ore de la cutremur, în Turcia. Imagini emoționante din timpul operațiunii Hamza, un bebeluș de 7 luni, a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare, sambata seara, 11 februarie, in provincia turca Hatay. Baiețelul a stat timp de 140 de ore sub ruinele unui bloc, dupa seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria, anunța agentia de presa turca Anadolu. Bebelușul a fost salvat dupa ce pompierii locali care interveneau in zonele afectate de cutremur au auzit un sunet langa un bloc prabușit in orașul Antakya, din provincia Hatay. Atunci, salvatorii și-au intensificat eforturile de cautare și au sapat adanc sub daramaturi, unde l-au vazut pe Hamza.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

