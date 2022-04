Bebeluș de 3 luni mort la Odesa, împreună cu mama In cel mai recent atac asupra orașului Odesa au murit opt persoane și cel puțin 18 sunt ranite. Printre cele care au fost lovite de bombe chiar in casa lor se numara și jurnalista Valeria Glodan, impreuna cu fiica ei de 3 luni. Valeria era și manager de PR și se nascuse la Kherson. La Odesa se mutase de curand, pentru ca soțul ei, Yuri, s-a angajat bucatar in acest oraș. Valeria, cu cateva zile inainte de nenorocire, scrisese pe o rețea de socializare: „Diavolul este aici! Putin ucide ucraineni cu rachete balistice. Rușii ne omoara. Ne mor copiii! Ajutați Ucraina, ajutați-ne”. Apoi, bombele rusești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre victimele atacului cu rachete de la Odesa de sambata s-a numarat și un bebeluș de trei luni, au anunțat autoritațile. La scurt timp dupa anunț, imagini cu micuța ucisa, Kira, și mama ei, Valeria Glodan, au fost distribuite intens pe rețelele sociale, devenind un nou simbol al tragediei ucrainene.…

- Fostul șef al Statului Major, General (R) Eugen Badalan, este de parere ca razboiul pornit de Rusia in Ucraina ar putea dura pana in luna mai, doar daca diplomația reușește sa medieze acest conflict. „Daca diplomația lumii se concentreaza pe aceasta problema, razboiul se poate incheia la inceputul lunii…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 27-a zi. In Kiev, luni, s-au inregistrat cel putin opt morti in urma atacului asupra unui mall in care Rusia sustine ca Ucraina depozita armament. Rusii au bombardat si un convoi care transportat civili din Mariupol in Zaporojie, iar doi copii sunt grav raniti.…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Se implinesc deja doua saptamani de la invazia militara a Ucrainei de catre Federația Rusa, iar deși președintele Zelenski s-a aratat deschis unui compromis diplomatic, viitorul țarii vecine Romaniei este inca incert. In acest sens, jurnaliștii Puterea.ro au discutat cu expertul ucrainean Marianna Prysiazhniuk,…

- In aceste zile, de ințeles, in lumea libera se prezinta tot felul de „scenarii” indraznețe cu privire la ce o sa se intample in Rusia. „Rușii vor ieși in strada”, „il vor da jos pe Putin”, „cei din cercul lui ințeleg nebunia și-l vor inlatura”.Asta pentru ca suntem afectați de ceea ce ne apare in mod…

- De trei secole, lipovenii și haholii, adica rușii și ucrainenii care au ajuns in Dobrogea s-au dușmanit. Razboiul i-a adus impreuna și rușii din Sarichioi strang acum haine, alimente și ii gazduiesc pe refugiații care vin prin vama Isaccea. Pe cladirea in care se afla sediul comunitații rușilor lipoveni…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinuti cu experienta militara pentru ca acestia sa participe la lupta impotriva trupelor rusești de invazie. „Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor trebuie sa o faca. Nu a fost o decizie usoara, din punct de vedere…