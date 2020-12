Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de numai șase saptamani a fost transferata noaptea trecuta in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, de la Spitalul Județean din Suceava. Bebelușul, intubat și ventilat mecanic, a avut un test antigen pozitiv la COVID-19 și medicii spun ca prezinta leziuni pulmonare specifice…

- Un tanar de doar 26 de ani a facut un stop cardio-respirator in timp ce astepta testul COVID la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iasi. Reprezentanții unitații medicale au transmis pentru Ziarul de Iași ca pana in acest moment nu au primit sesizari din partea familiei, insa…

- Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Suceava dispune de doua paturi libere pentru pacienți COVID, dupa ce in precedentele șase zile nu fusese vreunul. Tot la ATI, dimineața se aflau 28 de ventilatoare libere, din care 17 pentru bolnavi de COVID. In total, la Spitalul din Suceava erau…

- Actrița Draga Olteanu Matei a fost adusa in acesta seara la Iași prin transfer pe fondul unei hemoragii digestive importante. Pacienta a fost internata la Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” unde a primit ingrijiri medicale de urgența. Medicii spun ca starea ei de sanatate este una stabila și ca este internata…

- O asistenta de la Spitalul Orasenesc Ineu a decedat, vineri, pe Sectia ATI a unitatii medicale, unde era tratata pentru COVID-19. Colegii spun ca evolutia bolii a fost „galopanta”, desi femeia nu avea alte afectiuni medicale cunoscute si nicio zi de concediu medical in cei 30 de ani de activitate. Managerul…

- Un iesean a reclamat ca a stat cu tatal sau suferind de diabet, cu un picior amputat si cu o stare de sanatate precara, peste 24 de ore in Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul ”Sfantul Spiridon“, in asteptarea rezultatului testului COVID 19, care, in final, a fost pozitiv. Batranul era suspect deoarece…

- Tanarul a fost operat de apendicita joi la Spitalul Clinic „Cai Ferate” din Pașcani, insa la scurt timp dupa ce pacientul a intrat in sala medicii i-au anunțat pe parinți ca baiatu a intrat in stop cardiorespirator și ca trebuie transferat de urgența la Iași. Acesta a fost transportat cu elicopterul…

Un copil de noua luni, bolnav de Covid, a fost internat la Secția de reanimare a Spitalului de Urgența pentru Copii din Galați. El a avut probleme digestive și respiratorii, dar nu a fost intubat, au anunțat medicii.