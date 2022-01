Stiri pe aceeasi tema

- Nou-nascutul a fost gasit vineri, intr-o cutie de carton, de cinci adolescenți care ieșisera la plimbare pe un drum izolat, langa satul Sosnovka, in apropiere de Novosibirsk, potrivit BBC .Fetița a fost dusa de urgența la spital de parinții unuia dintre adolescenți, unde medicii au fost surprinși sa…

- Avionul oficial elvetian care il transporta vineri pe ministrul de externe Ignazio Cassis intr-o vizita in China a fost redirectionat spre Moscova din cauza unor probleme tehnice, a anuntat pe Twitter diplomatia elvetiana, transmite dpa. Potrivit anuntului, tehnicienii lucreaza in prezent…

- Aceasta a aflat de la vecini ca animalul a fost gasit in toiul nopții de polițiștii locali barladeni ratacind prin zona și, pentru a evita un accident, calul a fost legat de agenții locali de un stalp in parcarea unei fabrici.Ulterior, nimeni nu s-a mai interesat de animalul abandonat legat, fara apa…

- Un bebelus din judetul Satu Mare a fost adoptat de o tanara, Sarah, dupa ce copilașul a fost abandonat in spital, din cauza unei malformatii la gura. Iata mesajul Mirelei Retegan: „Mi-a fost frica sa ma uit la fotografiile pe care Sarah mi le-a trimis cu cea mica. Aceeași strangere de inima pe care…

- O fetița de cinci zile din Mumbai a fost lasata sa moara intr-o gaura de scurgere. Un grup mare de pisici s-a adunat in jurul nou-nascutei scoțand zgomote puternice și șuierand, și astfel, oamenii au venit sa vada ce se intampla, descoperind copila.

- Un bebelus de 5 zile a fost scos, duminica, de politisti dintr-un canal de scurgere unde fusese abandonat in orasul indian Mumbai. Copila a fost salvata dupa ce mai multe pisici au inceput sa suiere si sa toarca zgomotos in zona in care se afla, atragand astfel atentia oamenilor, relateaza BBC.

- Un nou-nascut abandonat intr-o scurgere din orașul indian Mumbai a fost salvat de polițiști și se recupereaza intr-un spital local, informeaza BBC. Autoritațile incearca acum sa afle cum a ajuns copilul in scurgere.

- Un bebeluș de doar 4 luni a fost abandonat pe strada, in Italia. Parinții lui, Cristian și Maria, au luat decizia de a renunța la micuț din cauza faptului ca nu aveau loc de munca, iar mancarea copilului nu putea fi asigurata. El a fost botzat de medici, iar noul nume al acestuia este Zeno. Cei doi…