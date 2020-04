Bebeluș abandonat pe un drum din Olt. Polițiștii îi caută pe părinții copilului Un bebeluș a fost abandonat, zilele trecute,pe marginea unui drum din județul Olt. Copilul Micuțul a fost preluat de unechipaj medical și transportat la spital. Poliția incearca sa ii gaseasca peparinți.Polițiștii au fost sesizați vineri seara ca un bebeluș a fost abandonat pe marginea unui drum din Verguleasa, județul Olt. „La data de 23 aprilie 2020, in jurul orei 20.30, am fost sesizati prin 112 despre faptul ca un bebeluș a fost abandonat pe marginea unui drum din comuna Verguleasa, județul Olt”, a declarat purtatorul de cuvant al Poliției Olt, Alexandra Dicu, potrivit Gds.Primarul comunei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

