Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei locale, cel mic a fost dus la spital in stare buna. O paturica de luna i-a salvat viata bebelusui. Citeste si: O romanca de 20 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 14 al unui bloc din Italia Autoritatile italiene au dat de urma celor doi parinti, avertizate fiind…

- Un cuplu din Romania, tatal de 30 de ani, mama de 34 de ani, și-au abandonat bebelusul de doar 4 luni pe o strada din Verona (Italia). Cei doi traiesc in Italia de mai bine de un an. Copilul a fost lasat noaptea, in frig, la un colț de strada. Un bebeluș de 4 luni, […]

- Cazurile de coronavirus continua sa creasca, iar multe persoane ignora masurile impuse de catre autoritați. In acest context, Adrian Streinu-Cercel trage un semnal de alarma! Anunțul de utima ora lansat de medic pentru romani!

- Din pacate, insa, in Romania, legea protectiei animalelor nu prea se respecta. De putine ori se dau amenzi pentru abandon, scrie digi24.ro. In acest moment, guvernantii lucreaza la un proiect de ordonanta de urgenta privind infiintarea Politiei Animalelor. Conform ONG-urilor, in medie, zece animale…

- O familie de romani s-a reintors din Germania, dupa 13 ani de munca, și a pus bazele unei afaceri care, cu puțin efort, le aduce bani frumoși pe vreme de pandemie. „Ne gandim la o franciza, pentru ca proiectul poate exista in orice parte a tarii. In Cluj o sa dam in doua saptamani prima […] The post…

- Sfarșit cumplit pentru un bebeluș din Iași! Acesta s-a stins din viața, dupa ce 8 medici nu au fost in stare sa-i depisteze malformația. Micuțul avea probleme la inima, insa a fost tratat, o lunga perioada de timp, de indigestie.

- Majoritatea parinților romani sunt de-a dreptul speriați de inceperea unui nou an școlar. Rechizitele, hainele și alte obiecte necesare copiilor ajung sa le faca o gaura uriașa in buget. Suma cheltuita de romani pe haine și rechizite școlare Aproximativ 84% dintre romani le cumpara copiilor lor haine…

- Un barbat si trei copii au scapat ca prin minune dupa ce apartamentul in care se aflau a luat foc. Incendiu s-a petrecut in aceasta dimineata in jurul orei 09:47 intr-un bloc de locuit de pe strada Ismail din sectorul centru al Capitalei.