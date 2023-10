Stiri pe aceeasi tema

- Drumul tricolorilor spre EURO 2024 se incheie in luna noiembrie, cu Elveția, pe Arena Naționala, partida la finalul careia am putea sarbatori calificarea la turneul final. Marți, 21.11.2023, ora 21:45 – Romania – Elveția Biletele pentru meciul cu Elveția vor fi disponibile online, incepand de luni,…

- Chiar la inceput de mandat, in iulie 2023, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut o intrevedere cu ministrul de Interne din Statul Palestina, Ziyad Mahmoud Mohammed Habalreeh. Era momentul absolvirii la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Promoția 2023. Printre absolvenți s-au…

- O aeronava militara de transport de tip C-130H2 Hercules a intrat, cu titlu gratuit din partea SUA, in serviciul Forțelor Aeriene Romane, anunța MApN care spune ca Romania va mai primi pana la finalul anului o alta astfel de aeornava. ”O aeronava militara de transport de tip C-130H2 Hercules a intrat,…

- Primarul Municipiului Alba Iulia, gabriel Pleșa, a oferit mai multe detalii despre ediția I-a a „Targului Toamnei”, care se va organiza in zilele de 7 și 8 octombrie 2023, pe latura de vest a Cetații Alba Carolina și a invitat producatorii agricoli din zona Municipiului Alba Iulia sa-și expuna gratuit…

- Pierderile totale cauzate de furtul de identitate in SUA au fost estimate la 43 de miliarde de dolari anul trecut. In timp ce mulți dintre dumneavoastra devin mai pricepuți cu privire la modul in care va protejați informațiile personale online, putem spune același lucru și despre datele copiilor?

- Un defibrilator gratuit amplasat in centrul Brașovului in luna decembrie a fost furat. Inițiatorul proiectului prin care au fost donate defibrilatoare orașului, dr. Alexandru Covaciu: „Ma simt dezamagit și scarbit”.Polițiștii din Brașov au fost sesizați, miercuri, ca dintr-o caseta metalica amplasata…

- Polițiștii de patrulare au documentat și sancționat un barbat de 45 de ani locuitor al capitalei, care se afla la ghidonul unei motociclete avind ca pasager un minor. Oamenii legii au stopat șoferul motocicletei in traficul rutier pe o strada din sectorul Rișcani al capitalei. Parinți, fiți responsabili…

- Tiberiu Șerban, fostul fotbalist al celor de la Ceahlaul intre 1995 și 2007, a fost la inchisoare, la Penitenciarul Vaslui, iar acum vrea sa revina in fotbal, dar ca antrenor. Tiberiu Șerban, in varsta de 45 de ani, a renunțat la fotbal in urma cu mai mulți ani, iar viața lui a luat o intorsatura neașteptata.…